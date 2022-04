Vande bharat express: यात्रियों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली-मुंबई के लिए मुजफ्फरपुर से मिलेगी वंदे भारत

उत्तर बिहार से दिल्ली तक की सफर में 18 से बीस घंटे का समय लगता है। रेलवे ट्रैकों के नवीनीकरण व मेटेनेंस के काम पर जोर दिया जा रहा है। पुल-पुलियों की लाइन को भी अपग्रेड किया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 09 Apr 2022 02:50 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.