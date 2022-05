Vaishali News: आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, नौ जख्मी; एक ही हालत गंभीर

वैशाली जिले के मजरोही में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों के नौ लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक ही हालत गंभीर है। जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है।

Mon, 02 May 2022 06:54 AM

Sneha Baluni संसू,सहदेई बुजुर्ग Mon, 02 May 2022 06:54 AM

