नवादा: जेल में हुई विचाराधीन बंदी की मौत, काराधीक्षक तत्काल प्रभाव से निलंबित, होगी विभागीय कार्रवाई

हिन्दुस्तान प्रतिनिधि,नवादा Sneha Baluni Tue, 08 Mar 2022 06:30 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.