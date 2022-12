इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को मिलते हैं 50-50 हजार रुपये, ऐसे करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

बिहार में स्नातक पास छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के जरिए बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से स्नातक करने वाली सभी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 हजार रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के जरिए दी जानी वाली राशि सीधा छात्रा के बैंक खाते में जमा की जाती है। इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि उन्हीं छात्राओं को दी जाएगी जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेगी और नियम और शर्तें पूरा करेगी।

योजना के मुताबिक अगर कोई छात्रा सामान्य तकनीकी या व्यवसाय पाठ्यक्रम में स्नातक अथवा स्नातक के बराबर की कोई डिग्री हासिल करती है तो वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये और स्नातक पास विवाहित और अविवाहित दोनों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना में पहले इंटरमीडिएट छात्रा को 10,000 रुपये स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 दिए जाते थे। लेकिन बाद में इस प्रोत्साहन राशि को दोगुना कर दिया गया।

आवेदन की शर्तें

आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए

इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 बेटियों को ही दिया जाएगा

इस योजना में जिन छात्रों ने 2019 एवं 2020 स्नातक पास किया हो

इसका लाभ सभी वर्ग के छात्रा को दिया जाएगा

स्नातक की मार्कशीट

मोबाइल नंबर

बैंक खाता पासबुक

निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पासपोर्ट साइज़ फोटो

हस्ताक्षर

आवेदन करने के लिए edudbt.bihar.nic in पर जाएं।

उसके बाद Click Here To Online Apply Link पर क्लिक करें।

इसके बाद पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करें।

इसके बाद Register बटन पर क्लिक करें।

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड लॉग इन करें।

लॉग इन करने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करें।

उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।