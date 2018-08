ट्रेनों में मधुबनी आर्ट बनाने वालों की यूएन ने जमकर की तारीफ 

बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोचों पर मिथिला आर्ट की चित्रकारी को संयुक्त राष्ट्र ने खूब सराहा है। यूएन ने इसके लिए भारतीय रेलवे और ट्रेनों में मधुबनी आर्ट बनाने वालों की जमकर तारीफ की है.ज्ञात हो कि बिहार संपर्क क्रांति के 9 कोचों को सुंदर मधुबनी पेंट से रंगा गया है और इनकी सुंदरता देखते ही बनती है।

यूएन ने एक ट्वीट में कहा- ये भारतीय रेलगाड़ियां कितनी सुंदर हैं. बिहार की महिलाओं ने इन कोचों को पारंपरिक मिथिला आर्ट से रंगा है जिसे मधुबनी आर्ट के नाम से भी जाना जाता है. इन कलाकारों ने अपनी अंगुलियों, माचिल की तीलियों, ब्रश, नेचुरल डाई और रंगों के साथ इन्हें बनाया है।

How beautiful are these #IndianRailways trains 🇮🇳🚂!



Women from #Bihar painted these coaches with traditional #Mithila art, also known as #Madhubani, using their fingers🖐🏾, twigs 🌿, matchsticks & brushes 🖌️ with natural dyes & pigments!

