अब ड्यूटी से गायब रहने वाले यातायात पुलिसकर्मी नपेंगे, तैनाती स्थल का खुद जायजा लेंगे सर्किल डीएसपी

मुख्य संवाददाता,पटना Sneha Baluni Fri, 25 Feb 2022 01:45 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.