बिहारः दिनदहाड़े बदमाशों ने बरसाई गोलियां, दो की मौत, एक जख्मी

बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों ने आज सोमवार को बड़ी घटना को अंजाम दिया। हथियारबंद बदमाशों ने तीन युवकों को घेर उनपर गोलियां दागने लगे। दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे पुराने विवाद की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की मानें तो एक साल पहले हुई हत्या के प्रतिशोध में इस घटना को अंजाम दिया गया है। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पूरा इलाका पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गया है। संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है।

Bihar: Three people shot at in Sitamarhi; two of them have died on the spot. More details awaited. pic.twitter.com/aehOcX8rTP