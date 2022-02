अब मक्खन जैसी चिकनी होंगी इस जिले की तीन दर्जन ग्रामीण सड़कें, दो लाख से ज्यादा आबादी को होगी सहूलियत

अब मक्खन जैसी चिकनी होंगी इस जिले की तीन दर्जन ग्रामीण सड़कें, दो लाख से ज्यादा आबादी को होगी सहूलियत

हिन्दुस्तान संवाददाता,सुपौल Sneha Baluni Fri, 11 Feb 2022 12:15 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.