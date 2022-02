हिंदी न्यूज़ बिहार अबतक नहीं लगाया कोरोना टीका? आज से इस जिले के वयस्कों को लगेगी Zycov D वैक्सीन, 28 दिनों के गैप पर लगेंगी तीन डोज

अबतक नहीं लगाया कोरोना टीका? आज से इस जिले के वयस्कों को लगेगी Zycov D वैक्सीन, 28 दिनों के गैप पर लगेंगी तीन डोज

कार्यालय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Fri, 04 Feb 2022 07:43 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.