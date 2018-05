पंचायत का फरमान: लड़की को खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में चंपारण जिले के बगहा में एक लड़की को खंभे से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़की को खंभे से बांधकर पीटते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया। घटना के इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि लड़की को पंचायत के फरमान के बाद पीटा गया था।

खबरों के मुताबिक बगहा के एक गांव में पंचायत के तुगलकी फरमान के बाद नौरंगिया थाना के इस गांव में एक लड़की को खंभे से बांधकर पीटा गया। बाद में इसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बताया जा रहा है कि मामला दो लड़कियों के बीच संबंधों का है।

Bihar: Bagaha Superintendent of Police, Arvind Gupta says, 'We arrested 4 people on the basis of a video that showed a girl tied to a pole and beaten up. We identified and arrested them hours after the incident came to light.' pic.twitter.com/ogXZg0WYVg