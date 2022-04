दक्षिण बिहार में फिर बढ़ेगा तापमान, उत्तर पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर अगले तीन-चार दिन बारिश का पूर्वानुमान

बिहार में मौसम की दो तरह की स्थिति बनी हुई है, उत्तरी बिहार में नमी युक्त पुरवैया हवा चल रही है जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया तक बारिश का अनुमान है

लाइव हिंदुस्तान,मुजफ्फरपुर Swati Kumari Tue, 12 Apr 2022 09:58 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.