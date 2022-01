Weather News: पूरे बिहार में गिरा पारा, मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए जारी किया कोल्‍ड डे का अलर्ट

मुख्‍य संवाददाता ,पटना Ajay Singh Tue, 18 Jan 2022 06:17 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.