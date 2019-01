तेजस्वी यादव का BJP पर हमला, कहा- भाजपा राज में सीबीआई बनी 'बीबीआई'

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने विपक्ष के नेताओं से जुड़े ठिकानों पर लगातार की जा रही छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) वास्तव में बीबीआई यानी बीजेपी ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन बन गई है।

तेजस्वी यादव ने ट्विटर के जरिए भाजपा पर जमकर हमला किया और कह- “जो कोई भी भाजपा से हाथ मिलाता है, वह क्लीन-चिट हासिल कर लेता है और राजा हरीश चंद्र बन जाता है। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, वे जांच एजेंसियों के निशाने पर आ जाते हैं। यहां तक की मेरे पिता लालू प्रसाद यादव को भी नहीं बख्शा गया, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के आलोचक रहे हैं।”

The CBI has become BBI (BJP Bureau of Investigation). Whoever joins hands with the BJP gets clean-chit and becomes Raja Harish Chandra & those who criticise them are hounded by agencies. Even my father was not spared, because he is a critic of the RSS and BJP led Central Govt. https://t.co/WnTKKmZG1s