बिहार: तेजस्वी यादव ने सीएम पर लगाया जासूसी करवाने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैसे तो बिहार की विधि व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर हमेशा हमला करते रहते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर उनकी जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया है।

तेजस्वी ने इसके लिए पुख्ता प्रमाण भी दिए हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि सीएम आवास तीन ओर से मेंन रोड से घिरा है, नेता प्रतिपक्ष का घर चौथे साइड है फिर भी सीसीटीवी कैमरा नेता प्रतिपक्ष की और लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझ पर नजर रखी जा रही है।

Bihar govt must tighten the security whenever required for the CM who already has Z+ category and even resides in high security zone but is it preferable to install high resolution HD CCTV cameras facing, snooping & interfering the privacy of neighbour?

तेजस्वी ने गुरुवार की सुबह-सुबह ही इस मुद्दे को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा की बिहार में पटना में ताबतोड़ क्राइम हो रहा है बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने विपक्ष के नेताओं पर नजर बनाए हुए हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट के बाद सियासी हमला लाजमी है। देखना है कि जेडीयू इस मुद्दे पर कैसे पलटवार करती है।

With every passing second a heinous crime is committed in Patna region, leave alone the whole State!



But autocratic insecure CM is more bothered about snooping into day to day activities of the Opponents & infringing their privacy rather than the security of the citizens!