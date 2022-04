तेज प्रताप का 'स्टिंग' के बाद 'स्टंट? नौ पत्रकारों को भेजा मानहानि का कानूनी नोटिस

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नौ पत्रकारों को मानहानि का नोटिस भेजा है। दो दिन पहले तेज प्रताप ने कुछ पत्रकारों पर खुद को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की बात कही थी।

