हिंदी न्यूज़ बिहार बिहार की धनकुबेर CDPO के ठिकानों पर एसवीयू का छापा, कमाई से 51 लाख ज्यादा संपत्ति, 4 लाख कैश व 32 लाख के गहने बरामद

बिहार की धनकुबेर CDPO के ठिकानों पर एसवीयू का छापा, कमाई से 51 लाख ज्यादा संपत्ति, 4 लाख कैश व 32 लाख के गहने बरामद

पटना हिन्दुस्तान टीम Malay Ojha Tue, 23 Nov 2021 07:25 PM

Your browser does not support the audio element.