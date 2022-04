राजद ने 23 साल तक नहीं कराये पंचायत चुनाव, एनडीए ने दिया आरक्षण : सुशील मोदी

सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही बिहार में महिलाओं को 50 फीसदी, अतिपिछड़े वर्ग को 20 फीसदी और एससी-एसटी के लोगों को एकल पदों पर आरक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था को सर्व समावेशी बनाया।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sun, 03 Apr 2022 09:07 PM

