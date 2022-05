Supaul news: शादी समारोह से लौट रही कार 20 फीट गहरे गड्ढे में पलटी, 7 घायल

चालक चंदन कुमार ने बताया कि रानीगंज से बारात लेकर सोमवार को कार से दरभंगा गये थे। कार में सात लोग सवार थे। शादी समारोह से वापस रानीगंज जा रहे थे। कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में पलट गई।

