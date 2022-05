Supaul News: घर के अंदर सो रहा था परिवार, अचानक गिरा गिट्टी लदा ट्रक, भाई-बहन की मौत, मां और एक बच्चा गंभीर घायल

सुपौल में सड़क किनारे सो रहे परिवार पर एक गिट्टी लदा हुआ ट्रक गिर गया। इसकी चपेट में आने से भाई-बहन की मौत हो गई जबकि मां और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रक चालक फरार है।

