बिहार बिहटा में बनेगा राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने दी 500 बेड का अस्पताल बनाने की अनुमति Published By: Sneha Baluni Fri, 17 Sep 2021 01:30 PM हिन्दुस्तान ब्यूरो,पटना

