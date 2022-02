बिहार में राजस्व कर्मचारियों का बनेगा स्टेट कैडर, जल्द भरे जाएंगे 4453 खाली पद, मंत्री बोले- इससे खत्म होगा भ्रष्टाचार

वरीय संवाददाता,भागलपुर Sneha Baluni Mon, 21 Feb 2022 07:12 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.