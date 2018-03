बिहार के भागलपुर में एक जुलूस को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजित शाश्वत ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर करने से इनकार किया है। हिंसक झड़प के उक्त मामले में अरिजीत शाश्वत के खिलाफ वॉरंट जारी किया गया था जिसके बाद विपक्षी नेता उन पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे थे।

वहीं इस पर आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है।

Nitish Kumar should answer how is he (Arijit Shashwat) roaming free if there is a warrant issued against him. He has lost the control of the govt. It's is being run from Nagpur. This shows how weak he has become: Tejashwi Yadav on Arijit Shashwat pic.twitter.com/ZgCbUFX9Yx