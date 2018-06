नीतीश की बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग महज 'घड़ियाली आंसू': शत्रुघ्न सिन्हा

भाजपा के असंतुष्ट सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार के लिये विशेष दर्जे की मांग को आज बकवास करार दिया और आम चुनावों से पहले इसे महज घड़ियाली आंसू करार दिया। राज्य के लिए यह मांग जनता दल (यू) और उनकी अपनी पार्टी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) जैसी उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा उठाई जा रही है।



शत्रुघ्न सिन्हा ने कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि बिहार में 'प्रदर्शन से ज्यादा प्रचार पर जोर है जहां राजग करीब एक साल के लिये ही सत्ता में रहने वाली है। सिन्हा पटना साहिब सीट से सांसद हैं और वह काफी समय से भाजपा नेतृत्व के आलोचक रहे हैं।

सिन्हा की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री एवं जद (यू) प्रमुख नीतीश कुमार की उस हालिया टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आयी है जिसमें कुमार ने बिहार के लिये एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी और संकेत दिया था कि यह मांग 15 वें वित्त आयोग के समक्ष रखी जायेगी। उनकी मांग का उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी एवं केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने भी समर्थन किया। पासवान लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख हैं।

With the General Elections knocking at our doors, the Crocodile Tears are back...and the "drama" starts unfolding once again. The 'ruling coalition' in Bihar (NDA), is demanding special status for Bihar, yet again...that too from their own Central NDA Govt...and publicly.!?...1>2