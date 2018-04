बिहार:शत्रुघ्न सिन्हा ने की तेजस्वी की तारीफ, कहा- BJP नहीं छोडूंगा

बिहार के पटना में आयोजित राष्ट्रमंच सम्मेलन में बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने यशवंत सिन्हा के पार्टी छोड़ने के फैसले को सही ठहराया। इसके अलावा अपने संबोधन में उन्होंने तेजस्वी यादव की जमकर तारीफ की। शत्रुघ्न सिन्हा ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुआ कहा कि आज मैंने तेजस्वी का जो रूप देखा वह गजब का था। आज तेजस्वी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी बिहार का इकलौता और अकेला चेहरा है।

इस मौके पर तेजस्वी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पार्टी एक्शन ले, रिएक्शन भी होगा। हमने पार्टी छोड़ने की लिए भाजपा जॉइन नही की थी। बिहारी बाबू को बिहार नही आने दिया गया तो उसका परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, सहित कई राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के पहले स्टार कंपेनर को नही बुलाया गया। लेकिन हमने मर्यादा का उल्लंघन नही किया।

अगर पार्टी से बाहर हुए तो हमारी इच्छा है कि लालू जी के आसपास ही जगह मिल जाये। लालूजी से मिलने गया था तो तेजस्वी के साथ बिहार दौरा करने को बोले तो हमने कहा कि ठीक है। आधी रात को हुए समारोह देश मे एक टैक्स की बात कही गई पर उसके नाम पर 5, 6, 7 टैक्स लगाए गए। जिस तरह से नकदी संकट है, पता नही 40 टैक्स न लग जाये। अब तो लोग कहने लगे हैं कि ये अली बाबा 40 चोर की सरकार लगती है।

There were rumours that I would quit the party because I had not been given the ticket. But, I am clarifying it today that I am here to stay & I am not going to go anywhere: Shatrughan Sinha, BJP in Patna, #Bihar pic.twitter.com/OlxF55vC8q