अब सारणवासियों को मिलेगी अंतर्देशीय जलमार्ग की सुविधा, आज केंद्रीय मंत्री करेंगे शिलान्यास, भेजा जाएगा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न

एक संवाददाता,छपरा Sneha Baluni Sat, 05 Feb 2022 12:42 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.