Samastipur News: बिजली के शार्ट सर्किट से जले कई घर, तीन साल का मासूम जिंदा जला; मवेशी भी आग की चपेट में आए

निज संवाददाता,विद्यापतिनगर Sneha Baluni Mon, 25 Apr 2022 01:15 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.