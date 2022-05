बिहार के पूर्व मंत्री का बेटा निकला चोर, एसटीएफ ने बंगाल से साथी सहित किया अरेस्ट; पिता बोले- मैं उससे संबंध तोड़ चुका हूं

राजद के पूर्व मंत्री रामाश्रय सहनी का बेटा चोर निकला। पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल से साथी के साथ गिरफ्तार किया है। उसपर डीएसपी की गाड़ी चुराने का आरोप है। पिता ने कहा कि मैं उससे संबंध तोड़ चुका हूं।

Sun, 01 May 2022 11:39 AM

Sneha Baluni हिटी,समस्तीपुर पटना Sun, 01 May 2022 11:39 AM

