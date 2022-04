Samastipur MLC Chunav Result: समस्तीपुर में बीजेपी उम्मीदवार तरुण कुमार की जीत, राजद की रोमा भारती को हराया

बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार कोटे की सभी 24 सीटों के लिए नतीजे सामने आ रहे हैं। समस्तीपुर में बीजेपी उम्मीदवार तरुण कुमार जीत गए हैं। उन्होंने राजद के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोमा को हराया

लाइव हिंदुस्तान,समस्तीपुर Swati Kumari Thu, 07 Apr 2022 12:24 PM

