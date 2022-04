Saharsa News: एयरपोर्ट के पास बदमाशों ने युवक की गोली मार कर हत्या, ड्राइविंग लाइसेंस से हुई पहचान, रुपए सहित बैग सही-सलामत

सहरसा में बदमाशों ने एक व्यक्ति की एयरपोर्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए शव की पहचान की। वहीं उसके पास बैग सहित रुपए सही सलामत मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी।

Sun, 01 May 2022 07:06 AM

Sneha Baluni नगर संवाददाता,सहरसा Sun, 01 May 2022 07:06 AM

