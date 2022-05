बिहार से यूपी गई बारात में बवाल, युवक को पीट-पीटकर मार डाला, शव को कुएं में फेंका

कैमूर जिले के युवक सरोज शाह को कुछ लोग उठाकर अपने साथ ले गए। काफी देर तक जब सरोज का कुछ पता नहीं चला तो बारात पक्ष के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कुएं से सरोज शाह की लाश को बरामद किया।

इस खबर को सुनें