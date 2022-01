पटना: मीठापुर में आरओबी और फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ, 35 घरों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, आज भी तोड़े जाएंगे मकान

वरीय संवाददाता,पटना Sneha Baluni Sun, 16 Jan 2022 10:59 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.