बाभन के चूड़ा, यादव के दही, बिहार में उछला नया नारा, RJD के नए सोशल इंजीनियरिंग से बढ़ेगी BJP की टेंशन?

राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता और नेता परशुराम जयंती से पहले यादव और ब्राह्मण को साथ जोड़ने वाला नया नारा दे रहे हैं। इसे राजद के नए सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा जा रहा है।

Mon, 02 May 2022 11:56 AM

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान,पटना Mon, 02 May 2022 11:56 AM

इस खबर को सुनें