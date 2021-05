तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर, मुफ्त होंगी सारी सेवाएं

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है। इस कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था नि:शुल्क की गई है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से इसे टेकओवर करने का अनुरोध किया है।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में दौरा करने, पीड़ितों का हाल जानने और उन्हें मदद पहुंचाने की अनुमति देने को कहा है। तेजस्वी ने कहा कि सत्तापक्ष से जुड़े लोग अक्सर बयान जारी कर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को स्वयं फ्रंट पर रहकर कोरोना जांच, जीवन रक्षक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन तथा अस्पताल सुनिश्चित व सुव्यवस्थित कराने के साथ साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए।

