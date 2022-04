बोचहां उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार से नीतीश कुमार हुए खुश, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने ऐसा क्यूं कहा?

जगदानंद सिंह ने कहा कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ये दूसरे दलों के नेताओं को पकड़-पकड़ कर अपनी पार्टी बना रहे हैं, लेकिन इनके नेतृत्व पर बिहार की जनता ने पहले हीं अविश्वास प्रकट कर दिया है।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Sat, 16 Apr 2022 05:36 PM

इस खबर को सुनें

