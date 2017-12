चारा घोटाला: लालू यादव दोषी करार, लाए गए रांची सेंट्रल जेल, फैसला सुनते ही फूट-फूट कर रो पड़े समर्थक

रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाला में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद लालू यादव कोर्ट से सीधे रांची की बिरसा मुडा जेल लाया गया। लालू यादव चारा घोटाले में मुख्य अभियुक्त थे और उनके ऊपर देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा कर 89 लाख रूपये निकालने का आरोप है। उन पर तीन जनवरी को सज़ा का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद अब ये तय है कि लालू यादव को नया साल जेल में ही गुजारना होगा। फैसले के फौरन बाद पुलिस ने लालू यादव को अपने कब्जे में ले लिया है।

हालांकि, अदालत ने कुछ इस घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। रांची की सीबीआई अदालत ने लालू यादव समेत 15 लोगों को दोषी करार दिया है जबकि सज़ा का ऐलान तीन जनवरी को किया जाएगा। जबकि, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत सात लोगों को बरी कर दिया।

