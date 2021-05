पटना के निजी अस्पताल के ICU में महिला से रेप का NCW ने लिया संज्ञान, CS और DGP को दिये निर्देश

पटना में प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में कोरोना संक्रमित महिला से कथित रेप के मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने लाइव हिन्दुस्तान की खबर को शेयर करते हुए बिहार के मुख्य सचिव (CS) और डीजीपी को पत्र लिखा है। रेखा शर्मा ने अपने पत्र में मुख्य सचिव को जिला पुलिस और अस्पताल को आवश्यक निर्देश के बारे में बताने को कहा है। वहीं, डीजीपी को पत्र लिखकर तत्काल मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है।

@NCWIndia has taken cognizance of the matter. Chairperson @sharmarekha has written to Chief Secretary, Bihar to give appropriate directions to the District Police

officials & the hospital. NCW has also written to DGP Bihar for immediate intervention. https://t.co/KCIbshr2ov