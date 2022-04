हिंदी न्यूज़ बिहार Rajgir Cyclopean Wall: चीन की दीवार से भी पुरानी धरोहर है बिहार में, 45 से 48 km लंबी है राजगीर की साइक्लोपियन वॉल

Rajgir Cyclopean Wall: दीवार के बीच-बीच में प्लेटफॉर्म (बुर्ज) बनाये हैं, जहां सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात रहते होंगे। पालि ग्रंथ के मुताबिक दीवार से आर-पार होने के लिए 32 बड़े तो 64 छोटे दरवाजे थे।

राजगीर, आशुतोष कुमार आर्य Malay Ojha Tue, 19 Apr 2022 06:30 PM

