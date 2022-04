Purnia News: आज देश को मिलेगा पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन; जानें क्या है इसकी खासियत

बिहार के पूर्णिया जिले में आज देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से सीमांचल के विकास का दरवाजा खुलेगा।

इस खबर को सुनें