Purnia News: जमीन विवाद में जेसीबी की एंट्री, जबरन तोड़ा मकान; पुलिस को फोन करता रहा पीड़ित

पू्र्णिया में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति का घर जेसीबी से तोड़ दिया गया। तीन घंटे तक जेसीबी उसके घर को तोड़ती रही। इस दौरान उसने पुलिस को फोन किया लेकिन कोई मदद नहीं मिली।

