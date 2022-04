पूर्णिया में बड़ी वारदात, सरिया कारोबारी के कर्मी से 18.50 लाख रुपये लूटे

रिया कारोबारी का कर्मी पूर्णिया सिटी निवासी धनजय कुमार दास बनमनखी , बहोरा एवं कई अन्य जगहों से बकाया का कलेक्शन कर लौट रहा था। अपराधियों ने हथियार के बल पर रुपयों से भरा बैग व मोबाइल लूट लिया।

पूर्णिया हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 15 Apr 2022 10:39 PM

