दरभंगा पहुंचे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, कहा- सबके हित में करें जीवन का उपयोग

शंकराचार्य हिरणी में कुछ समय के लिए विश्राम करने के बाद शाम में बाबा कुशेश्वरनाथ की नगरी में उच्च विद्यालय के खेल मैदान में विराट धर्मसभा को संबोधित करेंगे। पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही है।

दरभंगा हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 01 Apr 2022 07:23 PM

