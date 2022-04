मुजफ्फरपुर में बोले प्रवीण तोगड़िया, कश्मीरी पंडितों को सरकार बसाये, दे एक-एक करोड़ मुआवाजा

प्रवीण भाई तोगड़ियां ने कहा कि किसाने कर्ज मुक्त हों। हर दिन पेट्रोल-डीजल, दूध, दवा, चावल-दाल का दाम बढता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों की आमदनी भी लगातार घटती जा रही है।

मुजफ्फरपुर हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 01 Apr 2022 08:56 PM

