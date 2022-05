प्रशांत किशोर ने बढ़ाई बिहार कांग्रेस की टेंशन, अचानक पटना पहुंचे भक्त चरण दास

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंदन बागची ने कहा है कि राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तैयार करना और इसे जमीन पर लागू करना पूरी तरह से अलग मामला है। प्रशांत किशोर की कोई निश्चित विचारधारा या सिद्धांत नहीं है।

