बीजेपी के निशाने पर प्रशांत किशोर, सुशील मोदी बोले- बिहार में किसी नई राजनीतिक मुहिम का कोई भविष्य नहीं

प्रशांत किशोर की ओर से राजनीतिक मुहिम शुरू करने के सवाल पर जदयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि किसी को भी हक़ है कि वो राजनीति करे। पीके भी राजनीति कर रहे हैं तो उनका स्वागत है।

इस खबर को सुनें