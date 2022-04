बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली, 2 महिला गिरफ्तार

महादलित टोले में दो महिला कंचन और मीरा देवी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन के नाम पर 200-200 रुपये वसूल रही थी। इसके एवज में लाभुकों को रसीद भी थमा रही थी।

सुपौल हिन्दुस्तान Malay Ojha Tue, 05 Apr 2022 05:56 PM

