बिहार: कानून-व्यवस्था को लेकर JAP का पटना में प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार

बिहार के पटना में कानून-व्यवस्था को लेकर जन अधिकार पार्टी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार भी की। फिर आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े गए। जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से कई लोग घायल हैं।

आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्‍पू यादव ने पहले ही कहा था कि वे बिहार के मुद्दे पर पुलिस से लाठी खाने के लिए तैयार हैं। पप्पू यादव ने कई मांगों को लेकर आज गर्दनीबाग से राजभावन मार्च का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जुटे थे।

पप्पू यादव समेत पार्टी के कार्यकर्ता गुंजन खेमका मर्डर केस और रंगदारी के बढ़ते मामलों का हवाला दे रहे थे और बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर लगातार नारे लगा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने जब कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश तो दोनों ओर से झड़प हो गई। पुलिस के मना करने के बाद भी कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज की और पानी की बौछार की।

