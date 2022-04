PMAY: सुस्त रवैया अपनाने वाले बीडीओ पर कार्रवाई शुरू, विभाग पीएम आवास योजना की रोजाना कर रहा मॉनिटरिंग; दिया ये टारगेट

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सुस्त रवैया अपनाने वाले बीडीओ पर ग्रामीण विकास विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तीन बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभाग ने सभी को एक टारगेट दिया है।

