बाल-बाल बचे: टेक ऑफ से पहले पायलट ने प्‍लेन में पकड़ी तकनीकी खराबी, 170 यात्री थे सवार

वरीय संवाददाता ,पटना Ajay Singh Mon, 03 Jan 2022 07:34 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.