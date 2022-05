बुलडोजर-लाउडस्पीकर की बात कह जनता को सही मुद्दों से भटकाया जा रहा, तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

तेजस्वी यादव ने कहा है कि लाउडस्पीकर और बुलडोजर पर विमर्श हो रहा है लेकिन महंगाई,बेरोजगारी,किसान और मजदूर की बात नहीं हो रही है। जनहित के असल मुद्दों को छोड़, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

इस खबर को सुनें