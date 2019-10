पटना: डेंगू की चपेट में आए भाजपा विधायक, 2 दिन ने 100% बढ़ी मरीजों की संख्या

बिहार की राजधानी पटना डेंगू की भयंकर चपेट में है। पटना में पिछले दिनों लगातार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पटना शहर का अधिकांश हिस्सा पानी से भर गया था। लोगों के घरों में पानी भर गया था। कॉलोनियों पानी से लबालब भर गई थीं। अब डेंगू के कारण शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। पटना के बांकीपुर से भाजपा विधायक नितिन नवीन को डेंगू हो गया है। उन्होंने चेकअप के बाद डेंगू पॉजिटिव आने पर कहा, 'मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वे सावधानी बरतें। प्रशासन को डेंगू पर नियंत्रण के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाने चाहिए।'

Sanjay Kumar,Bihar Principal Secy (Health):In last 2 days, dengue cases have gone up by 100. As per experts,30-40% Aedes mosquito larvae breeding inside houses. We're appealing to people in Patna to not allow water to stand. So far,there has been no mortality due to dengue(15.10) pic.twitter.com/vTb7PMjPtP